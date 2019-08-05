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هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:47 م
هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام (فيديو)
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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داليا الحسين
 
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تبرع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام، ناعيًا شهداء الحادث الأليم الذي وقع بمحيط المعهد وأسفر عن سقوط 20 شخصا وإصابة 47 أخرين.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج " مساء dmc "، المذاع عبر فضائية " dmc ": "نعزي شهدائنا في الحادث الآليم، ونرفض هذا التصرف الهمجي".

وأضاف رجل الأعمال: "ربنا يحمي مصر من كل سوء".
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