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السيسي عن جمع التبرعات لمعهد الأورام: "ما أجمل التكاتف في مواجهة قبح تأثير الإرهاب"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:42 م
السيسي عن جمع التبرعات لمعهد الأورام: ما أجمل التكاتف في مواجهة قبح تأثير الإرهاب
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وأنا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار.

وتابع خلال تدوينة له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وهذا إن دل فهو يدل علي حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بان نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة، حمي الله أوطاننا ووقاها من كل شر". 


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