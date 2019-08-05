القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.
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