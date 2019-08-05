ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:35 م
القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.


وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.

Advertisements
المزيد عن: دونالد ترامب حادث تكساس وأوهايو تعازي القيادة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية