"المنوفية" تشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بشبين الكوم (صور)

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شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حفل جمعية المساعي المشكورة لتكريم حفظة القرآن الكريم بشبين الكوم، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء أيمن حامد عبد الدايم رئيس لجنة القرأن الكريم بالجمعية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون المجتمع والبيئة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



حيث بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم وفي كلمته إستعرض اللواء أيمن عبد الدايم أعمال الجمعية والخدمات التي تسهم بها وتاريخ المسابقة وفكرة تنظيمها لأول مرة منذ أربعون عامًا لتكون إحياءًا لذكري إستشهاد النقيب أحمد عبد الدايم رئيس وحدة مباحث شرطة كفر الذيات والذي إستشهد أثناء تأديته واجبة، وأكد علي ان تلك المسابقة تأتي بهدف تشجيع الطلاب علي حفظ القرأن الكريم وأصبحت مثلًا وقيمة يحتذى بها الكثيرون فيما بعد.



فيما دعا الدكتور صفوت النحاس الحضور بالوقوف دقيقة حداد وقرأة الفاتحة علي أرواح شهداء الوطن وأكد علي تكريم حفظة كتاب اللة واجب أصيل لأنهم شباب الأمة وأملها في النهضة والتقدم، مطالبا الطلبة المكرمون بغرس روح الإنتماء والولاء وحب الوطن في نفوس زملائهم كونهم قدوة لهم.



هذا وقد قدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور ولشعب المنوفية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحي المبارك داعيًا المولي عز وجل أن يعدية علينا وعلي الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، معربًا عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم أبنائة الطلاب من حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدًا أن تكريم حفظة القران الكريم يغرس في نفوس النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحملة من معاني سامية.



كما أكد محافظ المنوفية حرصه علي تشجيع حفظة القرأن الكريم والعمل علي إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذي به في التحلي بأخلاق القرأن، موضحًا بأن التميز والتفوق ليس بغريب علي شعب المنوفية فهي تعد شعاعا للعلم والتربية والثقافة فهي محافظة العلماء والزعماء والنابغين.



هذا وقد تم تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها جمعية المساعي المشكورة بشبين الكوم والذي بلغ عددهم 114 طالب من فئات عمرية مختلفة وتم توزيع الجوائز عليهم، فيما وجه محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية لعدد من المحفظين وكذا لإحدى الطالبات والتي تحفظ القرأن الكريم كاملًا نظرًا لصغر سنها وتفوقها.