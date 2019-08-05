مدير جمعية الأورمان: مستعدون لاستقبال حالات معهد الأورام بالمجان (فيديو)

أكد محمد فؤاد، نائب مدير جمعية "الأورمان"، أن الجمعية على استعداد لنقل أي مريض كان يتلقى العلاج في معهد الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان الذي تمتلكه الجمعية في الأقصر على الفور، والتكفل بتكلفة انتقالهم وتسكين المرافقين مع المصابين.





وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج " مساء dmc "، المذاع عبر فضائية " dmc "، إن الجمعية لديها الرغبة في استقبال أى عدد من المرضى والمصابين.



