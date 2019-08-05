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مدير جمعية الأورمان: مستعدون لاستقبال حالات معهد الأورام بالمجان (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:38 م
مدير جمعية الأورمان: مستعدون لاستقبال حالات معهد الأورام بالمجان (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أكد محمد فؤاد، نائب مدير جمعية "الأورمان"، أن الجمعية على استعداد لنقل أي مريض كان يتلقى العلاج في معهد الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان الذي تمتلكه الجمعية في الأقصر على الفور، والتكفل بتكلفة انتقالهم وتسكين المرافقين مع المصابين.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج " مساء dmc "، المذاع عبر فضائية " dmc "، إن الجمعية لديها الرغبة في استقبال أى عدد من المرضى والمصابين.

وأكد نائب مدير جمعية "الأورمان أن العلاج في المستشفى على أعلى مستوى، متابعًا: " أى حد عايز علاج وكان محجوز في المعهد وتضرره من الحادث الإرهابي مستعدين لمساعدتهم". 
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