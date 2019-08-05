ماركا: لاعب جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:29 م
مني العوضي
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طالب الفرنسي زين الدين زيدان إدارة ريال مدريد بسرعة حسم موقف الويلزي الدولي جاريث بيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "ماركا" أن هناك المزيد من المُغادرين عن صفوف ريال مدريد فقد طلب زيدان من الادارة الإسراع بعملية خروج بيل، بالرغم من صعوبة بيعه.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد هم أبرز الأندية التي تستطيع التعاقد مع جاريث هذا الصيف.
كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعب ريال مدريد ماريانو قد يخرج الأسبوع المُقبل، فاللاعب يمتلك عرضاً جيداً من موناكو الفرنسي.
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع عدة صفقات في الفترة الصيفية لعل أهمها هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت الألماني ورودريجو موهبة سانتوس البرازيلي.
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