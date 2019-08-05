"مصر الخير" تعلن استعدادها لترميم معهد الأورام وعلاج المصابين (فيديو)

أعلنت أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، تبرعها لمعهد الأورام عقب تعرضه لحادث التفجير مساء أمس، موضحة أن المؤسسة على أتم الاستعداد من أجل المساهمة في إعادة ترميم المعهد.





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج " مساء dmc "، المذاع عبر فضائية " dmc "، إن مؤسسة مصر الخير ستتكفل بعدد من الحالات المصابة في الحادث من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت.



