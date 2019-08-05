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"مصر الخير" تعلن استعدادها لترميم معهد الأورام وعلاج المصابين (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:30 م
مصر الخير تعلن استعدادها لترميم معهد الأورام وعلاج المصابين (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أعلنت أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، تبرعها لمعهد الأورام عقب تعرضه لحادث التفجير مساء أمس، موضحة أن المؤسسة على أتم الاستعداد من أجل المساهمة في إعادة ترميم المعهد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج " مساء dmc "، المذاع عبر فضائية " dmc "، إن مؤسسة مصر الخير ستتكفل بعدد من الحالات المصابة في الحادث من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت.

وأشارت إلى أنها ستوفر أماكن علاج لكافة المصابين والمرضى بمعهد الأورام القومي، مناشدة المصريين، التبرع لصالح المعهد.
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