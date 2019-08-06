خالد عكاشة: "الداخلية" تعاملت مع حادث معهد الأورام بقدر عالٍ من الاحترافية

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن تضارب الآانباء حول عدد المصابين والقتلى في حادث معهد الاورام الإرهابي، يرجع إلى صدور بعض التصريحات، من بعض المصادر الأمنية وقت جمع المعلومات، لافتَا إلى أن وزارة الداخلية مارست الصبر والاتزان في التحقيق في هذا الحادث.وتابع عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مسرح العملية الإرهابية كان على قدر عالِ جدًا من التعقيد، وهذا أدى لعدم معرفة سبب الانفجار في البداية.وأشار إلى أن وزارة الداخلية مارست عملها في هذا الحادث بقدر عال من الاحترافية، خاصة أنها توصلت إلى تفاصيل هذا الحادث، وقامت بتحديد العنصر الذي قام بهذا العمل قبل مرور 12 ساعة.وكشفت وزارة الداخلية، أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.وجارِ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.