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محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام عقب الحادث الإرهابي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:23 م
محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام عقب الحادث الإرهابي
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أحمد مرعي
 
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أعلن المكتب الإعلامي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التبرع بـ 50 مليون جنيه مصري، لصالح معهد الأورام، عقب التفجير الإرهابي، الذي وقع أمامه، أمس الأحد.



وأكد الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الإثنين، أنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه، لصالح معهد الأورام، موضحًا أن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

 

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