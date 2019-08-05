خالد عكاشة: تنظيم حسم تورط في قائمة طويلة من العمليات الإرهابية في مصر (فيديو)
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:22 م
داليا الحسين
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قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن تنظيم حسم الإرهابي تورط في قائمة طويلة من العمليات الإرهابية في مصر، مشيرًا إلى أنه أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان.
وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن بيان تنظيم حركة حسم حول حادث معهد الأورام حاول تمرير رسالة استعطاف للشعب المصري وهو أول مرة يحدث ذلك، مؤكدًا أن هذه الحركة مصنفة إرهابية في معظم دول العالم حتى في الدول التي لا تعترف بأن جماعة الإخوان عملية إرهابية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعاملت باحترافية عالية مع حادث معهد الأورام الذي وقع مساء أمس، موضحا أن رئيس الوزراء، وكافة وزراء الحكومة، تواجدوا في مكان الحدث من أجل متابعة سير الأحداث ونفي الأكاذيب التي يتم ترويجها.
وأوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية خلال الفترة الماضية تعد من أنجح العمليات في إفساد كثير من مخططات الجماعات الإرهابية قبل تنفيذ أهدافها.
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