بنك ناصر يتبرع بـ5 مليون جنيه لصالح ترميم معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:20 م
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أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية، عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي، بخمسة مليون جنيه، لصالح ترميم معهد الأورام، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “MBC مصر”.
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