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بنك ناصر يتبرع بـ5 مليون جنيه لصالح ترميم معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:20 م
بنك ناصر يتبرع بـ5 مليون جنيه لصالح ترميم معهد الأورام
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أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية، عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي، بخمسة مليون جنيه، لصالح ترميم معهد الأورام، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “MBC  مصر”.

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المزيد عن: عمرو أديب ترميم معهد الأورام تبرع بنك ناصر
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