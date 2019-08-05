القليوبية اليوم: حجز المتهمين بالتعدي جنسيا على طالبة شبرا.. وسامية عبدالحميد أمينا عاما لجامعة بنها
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:19 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
- عاشروها معاشرة الأزواج.. حجز المتهمين بالتعدي جنسيا على طالبة شبرا الخيمة
- عاشروها معاشرة الأزواج.. حجز المتهمين بالتعدي جنسيا على طالبة شبرا الخيمة
قرر عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، في واقعة اتهام ربه منزل لثلاثة أشخاص بالتعدى الجنسي على ابنتها، وتسلم المجنى عليها "ه. م" لأحد أهليتها مع التنبيه عليها بالحضور للنيابة، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، مع حجز المتهمين برفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
- سامية عبد الحميد أمينا عاما لجامعة بنها
وأصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الإثنين، قرارا بتكليف سامية عبدالحميد محمود أمين الجامعة المساعد للشئون المالية بمهام أمين عام الجامعة لحين صدور قرار آخر.
- محافظ القليوبية يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام في احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين
وكرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم 59 من الطلبة المتفوقين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الازهرية وبطل النادي الأهلي لألعاب القوى بمركز شباب القلج، بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعضو مجلس النواب رضوان الزياتي واللواء ياسر الحفناوي رئيس مجلس مدينة الخانكة.
- سامية عبد الحميد أمينا عاما لجامعة بنها
وأصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الإثنين، قرارا بتكليف سامية عبدالحميد محمود أمين الجامعة المساعد للشئون المالية بمهام أمين عام الجامعة لحين صدور قرار آخر.
- محافظ القليوبية يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام في احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين
وكرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم 59 من الطلبة المتفوقين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الازهرية وبطل النادي الأهلي لألعاب القوى بمركز شباب القلج، بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعضو مجلس النواب رضوان الزياتي واللواء ياسر الحفناوي رئيس مجلس مدينة الخانكة.
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