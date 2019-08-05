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قريب "ميكروباص الفرح": "في جثث لسة مش لاقينها"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:18 م
قريب ميكروباص الفرح: في جثث لسة مش لاقينها
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هدى عبدالرازق
 
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كشف محمد شوقي، قريب أحد المتوفيين بحادث معهد الأورام، أنه وهو عائلته بأكملها كانوا يحضرون فرح إحدى فتيات العائلة، وأغلب العائلة كانت تستقل سيارة ميكروباص.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن بعد خروجه من الفرح فوجىء باتصال من أحد أقاربهم يخبره أن هناك حادث ضخم عند معهد الأورام، مضيفا أنه عاد مسرعًا ففوجئ بالميكروباص الذي كان تستقله عائتله تفحم.

وأضاف، "لقيت الخراب ولدمار 17 واحد من نفس الشارع ماتوا.. وفي جثث لسة مش لاقينها".
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