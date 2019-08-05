"الوزراء": مصر ستدخل في زمرة دول قليلة حول العالم تستخدم المونوريل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستدخل في زمرة دول قليلة جدًا حول العالم تستخدم نظام المونوريل، لافتَا إلى أن هذا النظام متطور جدًا، وتكلفته الانشائية ثُلث تكلفة المترو، ويتميز بسرعة تنفيذه.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن اختيار الحكومة المونوريل كوسيلة انتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يعود إلى أنه أسرع في التنفيذ، لافتَا إلى أن خط المونوريل سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، وسيوفر الوقت، وسيرتقي بجودة الحياة.



