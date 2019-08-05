الأرصاد تكشف سبب ظاهرة الشفق الأحمر.. وهل ستؤثر على حالة الجو مستقبلا

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول وجود ظاهرة ضوئية أنارت سماء الجمهورية بلون أصفر واضح، مؤكدة أن هذه الظاهرة ترجع إلى أحد الغازات العاكسة للضوء، وهي منقولة من الجهة الشرقية.



وأضاف البيان، أن هذه الظاهرة مختلفة تمامًا عن الناتجة من السحب العالية أو بخار الماء والله أعلم، وهي غير مقلقة على الإطلاق.



وأوضحت التفسير العلمي للظاهرة حدثت عند الغروب والشروق بسبب زاوية سقوط أشعة الشمس في هذا التوقيت، ولا يوجد أي خطورة، ولن تؤثر على حالة الطقس.