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أسعار النفط تهوي وبرنت يخسر مستوي الـ 60 دولار

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:47 م
أسعار النفط تهوي وبرنت يخسر مستوي الـ 60 دولار
أسعار النفط
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وكالات
 
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هوت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، لينخفض خام برنت أدني من مستوي 60 دولار، بضغط من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتأثر سوق الخام سلباً من التوترات التجارية التي من شأنها أن تترجم إلى تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الحد من الطلب على النفط من جانب أكبر اقتصادين بالعالم.

وبحسب تقارير صحفية فإن الصين طالبت شركاءها بتعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن رداً اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات بقيمة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل ثم أعلن لاحقاً أن هذه الرسوم قد تتجاوز 25 بالمائة.

ويأتي هبوط أسعار النفط مع خسائر بنحو 800 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي خلال التعاملات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 54.69 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.1 بالمائة مسجلاً 59.78 دولار للبرميل.
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