لاعب الأهلي لـ"الفجر الرياضي": سأرفع قضية حربي لإدارة الكرة

قال عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيقوم بالتصعيد ضد تصريحات حربي، والذي اتهمه بعدم إعطائه حقوقه من صفقة انتقاله للمارد الأحمر قادما من النصر.

وأضاف حمدي، في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي" : "سأعقد جلسة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، غدا الثلاثاء لرفع الأمر له".

وتابع: "لن أخوض معركة مع هؤلاء البشر، ولكنني سأتحدث مع المسؤولين لإبعاده عني بالطرق الشرعية، قبل أن أتخذ أي إجراءات قانونية".

واختتم: "أركز فقط في التدريبات مع الفريق، لمحاولة إثبات نفسي، وأحاول أن لا أنشغل بتلك المهاترات لرغبتي في حجز مكانا أساسيا بالموسم الجديد".

وكان أحد الأشخاص يدعى "حربي"، اتهمم اللاعب صباح اليوم، أنه لم يعطه حقه في صفقة انتقاله من النصر القاهري إلى صفوف النادي الأهلي، بالعام الماضي، وهو ما نفاه اللاعب شكلا وموضوعا.