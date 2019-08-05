ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لاعب الأهلي لـ"الفجر الرياضي": سأرفع قضية حربي لإدارة الكرة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:45 م
لاعب الأهلي لـالفجر الرياضي: سأرفع قضية حربي لإدارة الكرة
عمار حمدي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيقوم بالتصعيد ضد تصريحات حربي، والذي اتهمه بعدم إعطائه حقوقه من صفقة انتقاله للمارد الأحمر قادما من النصر.

 

وأضاف حمدي، في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي": "سأعقد جلسة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، غدا الثلاثاء لرفع الأمر له".

 

وتابع: "لن أخوض معركة مع هؤلاء البشر، ولكنني سأتحدث مع المسؤولين لإبعاده عني بالطرق الشرعية، قبل أن أتخذ أي إجراءات قانونية".

 

واختتم: "أركز فقط في التدريبات مع الفريق، لمحاولة إثبات نفسي، وأحاول أن لا أنشغل بتلك المهاترات لرغبتي في حجز مكانا أساسيا بالموسم الجديد".

 

وكان أحد الأشخاص يدعى "حربي"، اتهمم اللاعب صباح اليوم، أنه لم يعطه حقه في صفقة انتقاله من النصر القاهري إلى صفوف النادي الأهلي، بالعام الماضي، وهو ما نفاه اللاعب شكلا وموضوعا.

Advertisements
المزيد عن: عمار حمدي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
2
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
1
x
20:00
1
الوحدة - الإمارات