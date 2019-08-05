نجم توتنهام يحسم مصيره بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:44 م
علاء خليف
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أكدت تقارير صحفية أن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير يستعد لمغادرة النادي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الأخيرة.
وأكدت التقارير أن "إريكسن" سوف يرحل عن توتنهام، وسوف يختار إما الانتقال لريال مدريد أو مانشستر يونايتد، حيث يسعي كلا الناديين للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ويحظي إريكسن باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه فبجانب اليونايتد وريال مدريد، هناك ايضًا اهتمام من ناديي أتليتكو مدريد ويوفنتوس لضم اللاعب.
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