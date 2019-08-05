محكمة جزائرية تأمر باحتجاز وزيرين سابقين في مزاعم فساد

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، أن المحكمة العليا أمرت اليوم الإثنين، باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب مزاعم فساد.



