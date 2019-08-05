أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضا جديدا لخطف صفقة برشلونة وزيدان يريد طرد نجمي الفريق ومودريتش مهدد بالرحيل

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سباق الملكي للزمن لحسم صفقة بوجبا قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإنجلترا الخميس المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ريال مدريد مطلوب في نابولي مجددًا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ​نابولي​ الإيطالي جدد مفاوضاته مع ​ريال مدريد​ الإسباني مرة أخرى للفوز بخدمات الكولومبي ​خيمس رودريجيز​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن مستقبل خيمس رودريجيز بات معقداً في الملكي وأنه من المتوقع رحيله إلى نابولي الذي يطمح بقوة في ضمه لتدعيم صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة الناديين وافقا على اتمام الصفقة على الرغم من اهتمام أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا بضم النجم الكولومبي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز عاد لتدريبات الملكي مؤخراً وينتظر حسم مستقبله قبل انطلاق الموسم الجديد.





- جماهير ريال مدريد تصدم نجم الفريق

وجهت جماهير ريال مدريد صدمة لنجمها الجديد فيرلاند ميندي الذي للملكي منذ شهر ونصف لتدعيم مركز الظهير الأيسر ومنافسة مارسيلو الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من الملكي استفتاء عبر موقعها عن الصفقة الأفضل بين فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد وجونيور فيربو نجم برشلونة وجاءت النتيجة صادمة، حيث

صوتت نسبة 78% من جماهير ريال مدريد لصفقة جونيرو فيربو على اعتبار أنها الأفضل، في حين حصل فيرلاند ميندي على نسبة 22% فقط من أصوات الجماهير.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جماهير الملكي فضلت نجم برشلونة الجديد جونيور فيربو الذي تم التعاقد معه منذ يومين من ريال بيتيس ويلعب أيضاً في مركز الظهير الأيسر وسيكون خليفة جوردي ألبا في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع فيرلاند ميندي مقابل 48 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز متوقفة على مستوى اللاعب بينما حسم برشلونة صفقة فيربو بـ18 مليون يورو فقط بالإضافة 12 مليون كحوافز ومكافآت وقد يكون هذا السبب تحديداً الذي جعل جماهير الريال ترى أن صفقة البرسا أنجح.





- هل ينجح ريال مدريد في ضم بوجبا ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تسعى لإقناع مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة الملكي تجد نفسها في موقف صعب، حيث طلب زيدان عند عودته قبل أشهر قليلة لمنصب المدير الفني ضرورة التعاقد مع مواطنه بالإضافة إلى مجموعة شروط للرجوع إلى الملكي مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة المان يونايتد لا ترغب في تتخلى عن بوجبا بأقل من 200 مليون يورو وهو مبلغ قياسي تاريخي للاعب وسط وترى إدارة الملكي صعوبة تلبيته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الريال حاولت طوال الميركاتو إتمام صفقة بوجبا التي واجهت رفضاً تاماً وتعطيلاً من جانب إدارة الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غضب بوجبا بسبب عدم رحيله عن مانشستر يونايتد ورفض السفر مع بعثة الفريق لخوض ودية ميلان الإيطالي في كأس الأبطال الدولية مؤخراً ليصرح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق بأن سبب غيابه لم يكن إلا للإصابة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي قامت بعقد صفقات حاسمة في الميركاتو الصيفي الحالي كان أبرزها إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.





- باريس سان جيرمان يضغط على نجمه للرحيل إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي اتجهت إلى معاقبة البرازيلي نيمار دا سيلفا لإجباره على الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب موسمين فقط من رحيله إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن إدارة PSG ترفض فكرة عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف الحالي مهما كانت العروض التي سيقدمها البلوجرانا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة PSG تعتبر أن عودة نيمار إلى برشلونة بعد موسمين فقط من رحيله تعد ضربة قوية لمشروعه الذي يهدف للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا، وترفض إدارة النادي الباريسي الاستغناء عن نيمار في الصيف الحالي ولكنها ستعاقبه لإجباره على الإنضمام إلى ريال مدريد في حالة إصراره على الرحيل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان ستخير جريزمان بين البقاء في صفوف PSG أو الرحيل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





- زيدان غاضب من استمرار بيل وخيمس ويطالب برحيلهما

مازال استمرار الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز، حتى هذه اللحظة داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، يسبب الغضب والصداع لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، والذي لا يرغب في استمرارهما بالموسم الجديد.

وقالت "ماركا الإسبانية" إن زيدان، طالب إدارة ناديه بضرورة التخلص من الثنائي بأقصى سرعة، لرغبته في تثبيت التشكيل النهائي قبل بداية الموسم.

وكان زيدان قال في تصريحات عقب الفوز على فنربخشة التركي في كأس أودي الودية : " أعمل على دعم لاعبي ريال مدريد باستمرار، وأثق في قدرتهم على تقديم موسم متميز، بالتأكيد لا نشعر بالرضا في تلقي ثلاثة أهداف خلال اللقاء، لكننا مطالبين بالنظر إلى الجانب الإيجابي، لقد أحرزنا خمسة أهداف خلال المواجهة، وفزنا في اللقاء بكل جدارة".

وتابعت الصحيفة، زيدان يرغب في توفير الأموال من وراء بيع الثنائي، من أجل التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفان دي بيك لاعب أياكس الهولندي، بالانتقالات الصيفية.





- يوفنتوس ينافس ريال مدريد على بوجبا

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي يسعي للحصول على خدمات الفرنسي "بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس على استعداد للتضحية بالثلاثي باولو ديبالا، وماندزوكيتش، وماتويدي، لمانشستر يونايتد مقابل عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس في الموسم الجديد.

وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم "بوجبا" رغم فشل الصفقة التبادلية بين لوكاكو وديبالا.

يذكر ان ريال مدريد الاسباني ايضًا مهتم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





- نجم آياكس يقترب بشدة من الملكي

يضع نادي ريال مدريد الاسباني الرتوش النهائية علي صفقة الهولندي فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، لضمه بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية أن انتقال دي بيك إلى ريال مدريد أصبح مؤكدًا، خاصة بعد تصريحات اللاعب لشبكة "فوكس سبورت" والتي جاء فيها: "اهتمام نادي ريال مدريد؟ نعم، هناك اهتمام كبير من النادي، لكن الناس يصنعون الكثير منه الآن كالعادة".

ومن المتوقع وفقا لصحيفة "AD " الاسبانية أن ينهي ريال مدريد كل الأمور سواء الشخصية أو المعلقة بالصفقة خلال الأيام المقبلة لينضم دي بيك للملكي عقب لقاء فريقه ضد باوك أو على أقصى تقدير بعد نهاية الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا في 13 أغسطس الجاري.

و سافر فان دي بيك اليوم الإثنين مع كتيبة أياكس، للأراضي اليونانية لخوض لقاء باوك في تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا.





- ريال مدريد يضع خطته السحرية لحسم التعاقد مع بوجبا ودي بيك

أكد سيرخيو فالنتين، الصحفي بـ"راديو إسبانيا" أن ريال مدريد الإسباني، يُريد التعاقد مع فان دوني دي بيك وبول بوغبا ولكن يجب بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز اولاً، هذه فكرة الفريق الرئيسية.

الجدير الإدارة وزيزو اتفقا على التعاقد مع بوجبا وفان دي بيك، وكما حصل مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، الفريق متفائل وسيعمل على الحصول على الاثنين ولكن ليس هناك ضمانات، وهناك اتفاق تم مع لاعب اياكس والمفاوضات متقدمة مع النادي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُتابع تحركات اليونايتد بالسوق ويستعد لتقديم عرض. الفريق سيحاول ايضاً ادخال بيل وخاميس في الصفقة، لبيل هناك عرض من توتنهام ايضاً ولكن ريال مدريد سيدفع جزءاً من راتبه. هذه هي الحلول لبيع بيل.

خاميس حالة مختلفة، هناك اهتمام من اتلتيكو مدريد وايضاً لا يمكن استبعاد نابولي. يريدون 50 مليون يورو من بيعه. ماريانو قريب من الخروج وهناك اهتمام من موناكو وروما.





- كروس يكشف سر تدهور مستويات ريال مدريد رغم عودة زيدان

أكد النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد أن فريقه يريد أن يلعب كرة قدم أفضل، وهذا هو الأهم، حيث أن الأمور الآخرى ستأتي لاحقاً، وفي النهاية الفريق ينافس من أجل الحصول على جميع الألقاب.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "إعادة الفريق إلى الحالة التي كان فيها رفقة زيدان ليست بالأمر السهل، من الصعب الوصول إلى هذا المستوى. كان فريقنا في حالة مختلفة عندما عاد مرة أخرى في منتصف مارس 2019 مقارنة بما تركه في مايو 2018".

وأضاف: "يوفيتش تأقلم جيدًا مع المجموعة لكن حظه كان سيئًا بعد تعرضه للإصابة خلال الموسم التحضيري. يوفيتش تعاقد جيد من شأنه أن يجعلنا فريق أقوى هجومياً حيث يجيد تسجيل الأهداف".

واختتم بقوله: "عندما يصل اللاعبون الشبان للنادي، فإن مهمتنا هي جعلهم يشعرون بما يعنيه أن يكون الشاب لاعباً لريال مدريد".





- "مودريتش" مهدد بالطرد من ريال مدريد بسبب هذه الصفقة

كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية، أنه مع التعاقد مع النجم المميز دوني ڤان دي بيك، من أياكس أمستردام الهولندي، سيجعل ريال مدريد يقوم بصرف ما إجماليه 355 مليون يورو هذا الصيف، مع بيع لاعبين بقيمة 125 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يُريد الحصول على المزيد من الأموال ببيع كلا من الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس خاميس والدومينيكاني ماريانو دياز، ومن الممكن ان يتم بيع لوكاس فاسكيز اوايسكو ألاركون.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الميرنجي، قد يخرج بعد قدوم النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، والذي يُعتبر هدف زيزو.









هل يفعلها ريال مدريد ويضم نجمي الدوري الإنجليزي دفعة واحدة!