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شاهد عيان يروي تفاصيل حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:36 م
شاهد عيان يروي تفاصيل حادث معهد الأورام
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هدى عبدالرازق
 
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روى هلال عبد الرحمن، أحد شهود العيان على حادث معهد الأورام، تفاصيل الواقعة، مشيرًا أنه كان يستقل سيارة ميكروباص متوجهًا إلى حلوان.

وقال "عبدالرحمن"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنه لفت نظره وجود سيارة تسير في الاتجاه المعاكس، وفجأة توقفت بسبب سيارة ميكروباص، مضيفًا: "فجأة حصل الانفجار ملحقتش أشوف لو كانوا اتخانقوا مع بعض ولا لا".

وأضاف أن دوي الانفجار كان ضخم جدًا، متابعا: "الدم كان نازل من راسي مش حاسس.. زجاج الميكروباص كله اتكسر ووقع".
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