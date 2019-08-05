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أحمد سمير: حادث معهد الأورام الإرهابي لن ينازل من عزيمة المصريين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:38 م
أحمد سمير: حادث معهد الأورام الإرهابي لن ينازل من عزيمة المصريين
أحمد سمير
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كساب أحمد
 
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قدم الإعلامي أحمد سمير، خالص التعازي لضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي، لافتًا إلى أن هذا الحادث كان يستهدف أمن واستقرار ومستقبل مصر.

وتابع "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هذا الحادث لن ينال من عزيمة المصريين، ولكنه سيزيد من عزيمة العمل والتنمية.

وكشفت وزارة الداخلية، أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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