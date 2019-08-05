تركي آل الشيخ يدعم ايناس عز الدين ويطلب منها التواصل مع حمادة إسماعيل (فيديو)

دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، موهبة مصرية شابة في الغناء، وهي ال مطربة ايناس عز الدين، وذلك أثناء غنائها اغنية "سلام" وأشاد بأدائها.





ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لفتاة تغني بصوت شدي، وذلك ضمن دعمه للمواهب الشابة وطلب التواصل مع المنتج الفني حمادة إسماعيل.