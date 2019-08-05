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تركي آل الشيخ يدعم ايناس عز الدين ويطلب منها التواصل مع حمادة إسماعيل (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:27 م
تركي آل الشيخ يدعم ايناس عز الدين ويطلب منها التواصل مع حمادة إسماعيل (فيديو)
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يارا أحمد
 
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دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، موهبة مصرية شابة في الغناء، وهي المطربة ايناس عز الدين، وذلك أثناء غنائها اغنية "سلام" وأشاد بأدائها.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لفتاة تغني بصوت شدي، وذلك ضمن دعمه للمواهب الشابة وطلب التواصل مع المنتج الفني حمادة إسماعيل.

من ناحية اخري تألقت ايناس عز الدين، الفترة الأخيرة وطرحت عدد كبير من أغانيها الخاصة، وحققت نجاحا علي مواقع التواصل الاجتماعي.
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