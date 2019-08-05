محافظ القليوبية يقف دقيقة حداد على أرواح  شهداء معهد الأورام في احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين (صور)

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم 59 من الطلبة المتفوقين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الازهرية وبطل النادي الأهلي لألعاب القوى بمركز شباب القلج، بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعضو مجلس النواب رضوان الزياتي واللواء ياسر الحفناوي رئيس مجلس مدينة الخانكة.









وقال المحافظ في كلمته ببداية الحفل إنه في هذه الأيام المتزامنة مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي لا بد وأن ننسب الفضل لأصحابه خاصة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره وحمايته، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وشهداء المعهد القومي للاورام.









وأكد أن تكريم الفائقين ودعم المتميزين جزء أصيلا من الفكر الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبا بضرورة الدفع بالعناصر الطلابية المتميزة وتوفير المناخ الملائم لتفوقهم وتكريمهم ليكون ذلك دافعا لباقي الطلاب لبذل الجهود لتحقيق المزيد من التفوق.









وهنأ الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة على نبوغهم ورفع اسم المحافظة وترتيبها بين باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا التفوق جاء نتيجة جهد الأسر المكافحة والتربية السليمة التي قدمتها لأبنائها موجها التحية لأولياء الأمور علي ما قدموه لأبنائهم، وفي نهاية الاحتفالية قام السيد المحافظ بتسليم الدروع للطلبة المتفوقين والتقاط الصور معهم تحفيزا لهم.









كما تم تكريم الكابتن شهاب محمد عبدالعزيز لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لألعاب القوى.



