ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في التدريبات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:29 م
عاجل.. إصابة نجم الأهلي في التدريبات
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
غادر أحمد حمودى لاعب النادى الأهلى، مران الفريق مساء اليوم، على ملعب التتش بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى.

 
وتعرض حمودى لكدمة قوية فى الوجه خلال اشتراكه فى إحدى الهجمات، وحاول اللاعب استكمال المشاركة فى المران بعد تدخل الجهاز الطبى لإسعافه، وعقب نزوله لم يستطع إكمال المران وخرج برفقة الجهاز الطبى.


ويستعد الأهلى لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، التى تقام مساء الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
2
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
1
x
20:00
1
الوحدة - الإمارات