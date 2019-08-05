عاجل.. إصابة نجم الأهلي في التدريبات

غادر أحمد حمودى لاعب النادى الأهلى، مران الفريق مساء اليوم، على ملعب التتش بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى.





وتعرض حمودى لكدمة قوية فى الوجه خلال اشتراكه فى إحدى الهجمات، وحاول اللاعب استكمال المشاركة فى المران بعد تدخل الجهاز الطبى لإسعافه، وعقب نزوله لم يستطع إكمال المران وخرج برفقة الجهاز الطبى.









ويستعد الأهلى لمواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، التى تقام مساء الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.



