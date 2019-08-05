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حاتم أبو القاسم: رئيس الوزراء كلف المقاولون العرب بسرعة ترميم معهد الأورام (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:29 م
حاتم أبو القاسم: رئيس الوزراء كلف المقاولون العرب بسرعة ترميم معهد الأورام (فيديو)
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن التفجير الإرهابي أثر على الواجهات الخارجية للمبنى الإداري بالمعهد الذي كان خاليًا من وجود الموظفين، موضحًا أن الحادث أدى إلى تحطم الوجهات الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم توزيع المرضى على عدد من المستشفيات والمعاهد وأطمائنا على سلامتهم.

وأشار إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كلف شركة المقاولون العرب بسرعة ترميم معهد الأورام، متابعًا: "العمل داخل المبنى يسير بشكل دوري وسيعود بكامل طاقته بعد العيد".

وتابع: "معهد الأورام يعالج الفقراء بالمجان، حيث يستقبل المرضى من كل أنحاء الجمهورية"، مؤكدًا أن المعهد لدية خبرات من الأطباء والتمريض ليست موجودة في مكان أخر.

واستطرد قائلًا: "نستقبل 300 ألف زيارة منهم 27 ألف مريض جديد سنويًا، والممول الأساسي لنا التبرعات"، منوهًا إلى أن عدد المرضى أكبر من طاقة المعهد ومع ذلك يستقبل كل الحالات ويقدم لهم العلاج اللازم، حيث يعمل من 8 صباحًا إلى 8 مساءً.
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