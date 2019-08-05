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خاص| عمار حمدي: رغبتي العودة للاتحاد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:25 م
خاص| عمار حمدي: رغبتي العودة للاتحاد
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محمد الصو
 
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أعرب عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنياته بالعودة إلى صفوف الاتحاد السكندري، في حال رحيله عن الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.


وقال حمدي في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي"، "تلقيت عروضا مؤخرا من سموحة ووادي دجلة والاتحاد السكندري، للرحيل إلى صفوفهم بالموسم الجديد".


وأضاف حمدي، "لعبت بين صفوف زعيم الثغر الموسم الماضي، وظهرت بشكل مميز، ورغبتي ستكون الأولى لهم في حال رحيلي".

وتابع، "الاتحاد صاحب الفضل الأكبر بعد النادي الأهلي، في ظهوري وخروجي لصفوف المنتخب الوطني سواء الأوليمبي أو الأول، وبالتالي سيكون لهم الحق في الحصول على خدماتي".


واختتم، "تواصلت مع إدارة الكرة بقيادة الكابتن سيد عبدالحفيظ، وأبلغتهم موقفي من الرحيل خاصة بعد خروجي من القائمة الإفريقية، وعدم نية الجهاز الفني في الاعتماد على خدماتي بالموسم المقبل".

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