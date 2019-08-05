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كانوا عائدين من فرح.. قصة إنسانية لركاب ميكروباص تفحم في حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:26 م
كانوا عائدين من فرح.. قصة إنسانية لركاب ميكروباص تفحم في حادث معهد الأورام
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل حكاية إنسانية وقعت في أحداث واقعة معهد الأورام، والتي كان بطلها ركاب الميكروباصين اللذين تفحما بسبب الحادث.

وأشار "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن ركاب الميكروباصين كانوا من عائلة واحدة، وعائدين من حفل خطوبة إحدى أقاربهم بنادي المعلمين في جزيرة الزمالك، حيث شاء القدر أن يكون هناك حالة وفاة في شارع العروس فقرروا نقل الخطوبة إلى النادي.

وكشف أن السيارتين الميكروباص كانوا عائدين لشارعهم بعد انتهاء الخطوبة، ففوجئوا أن هناك سيارة تسير بشكل معاكس في مواجهتهم، مضيفًا: "سائق أحد الميكروباصين اتخانق مع سواق العربية إللي ماشية معاكس.. وفجأة حصل الانفجار".
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