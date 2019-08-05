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الإعلان عن موعد غياب ميسي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:24 م
الإعلان عن موعد غياب ميسي
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مني العوضي
 
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 أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، خبر صادم لجماهير النادي الكتالوني بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيثُ أصيب خلال تدريبات الفريق.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمنين خلال مشاركته في تدريبات الفريق فيما سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة.

وأوضح مانويل ليز وهو مُختص طب رضوح إن إصابة ميسي أقل الإصابات خطورة، يستغرق الأمر بضعة أسابيع من الراحة للتعافي من إصابته.

وتابع ليز: "المهم جدًا معاملة الإصابة بشكل جيد حتى لا تتمزق الألياف وتتحول للدرجة الثانية، حيث وقتها ستكون أكثر صعوبة".

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