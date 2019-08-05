الباز: السيارة المستخدمة في عملية تفجير معهد الأورام كانت تستهدف هذا المكان
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:23 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن السيارة التى تسببت في انفجار معهد الأورام كانت قادمة من منطقة الكريمات، لافتَا إلى أن هذه السيارة كانت مسروقة من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الكاميرات أكدت أن السيارة كانت قادمة من منطقة الكريمات وهي منطقة جبلية، وكانت متجهة لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
ولفت إلى أن الـ جي بي إس الموجود في السيارة أكد أنها كانت متجهة نحو منطقة التحرير، معقبًا: "التحرير به مؤسسات ضخمة مصرية ودولية، كنا أمام عملية إرهابية ستنفذ ضد مكان ضخم جد".
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الكاميرات أكدت أن السيارة كانت قادمة من منطقة الكريمات وهي منطقة جبلية، وكانت متجهة لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
ولفت إلى أن الـ جي بي إس الموجود في السيارة أكد أنها كانت متجهة نحو منطقة التحرير، معقبًا: "التحرير به مؤسسات ضخمة مصرية ودولية، كنا أمام عملية إرهابية ستنفذ ضد مكان ضخم جد".
Advertisements
- الصور الأولية من انفجار معهد الأورام.. والشرطة تُخلي المكان
- وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام
- عاجل.. قوات الأمن تُخلي مبنى معهد الأورام تحسبًا لسقوطه (فيديو)
- شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار سيارتين أمام معهد الأورام
- دمار داخل معهد الأورام نتيجة الانفجار يطال عنابر المرضى (صور)
- تهالك الجدران وتدمير عنابر المرضى.. ماذا فعل انفجار معهد الأورام؟ (صور)
- السعودية تدين حادث "معهد الأورام" وتؤكد وقوفها مع مصر
- كاميرا مراقبة ترصد لحظة تفجير معهد الاورام المروع (فيديو)
- أحمد موسى: "الداخلية" عندها معلومات عن حادث معهد الأورام