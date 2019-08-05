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الباز: السيارة المستخدمة في عملية تفجير معهد الأورام كانت تستهدف هذا المكان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:23 م
الباز: السيارة المستخدمة في عملية تفجير معهد الأورام كانت تستهدف هذا المكان
محمد الباز
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي محمد الباز، إن السيارة التى تسببت في انفجار معهد الأورام كانت قادمة من منطقة الكريمات، لافتَا إلى أن هذه السيارة كانت مسروقة من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الكاميرات أكدت أن السيارة كانت قادمة من منطقة الكريمات وهي منطقة جبلية، وكانت متجهة لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

ولفت إلى أن الـ جي بي إس الموجود في السيارة أكد أنها كانت متجهة نحو منطقة التحرير، معقبًا: "التحرير به مؤسسات ضخمة مصرية ودولية، كنا أمام عملية إرهابية ستنفذ ضد مكان ضخم جد".
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