ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من إليسا على حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:29 م
أول تعليق من إليسا على حادث معهد الأورام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قدمت الفنانة إليسا، العزاء في ضحايا حادث معهد الأورام، وكتبت "إليسا" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "‏‏كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث، الله يرحم اللي سقطوا".


وكانت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قد شهدت حادث مأساوى أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
2
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
1
x
20:00
0
الوحدة - الإمارات