أول تعليق من إليسا على حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:29 م
الفجر الفني
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قدمت الفنانة إليسا، العزاء في ضحايا حادث معهد الأورام، وكتبت "إليسا" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث، الله يرحم اللي سقطوا".
وكانت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قد شهدت حادث مأساوى أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات، تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد.
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