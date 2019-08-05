أول تعليق من إليسا على حادث معهد الأورام

قدمت الفنانة إليسا، العزاء في ضحايا حادث معهد الأورام، وكتبت "إليسا" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "‏‏كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث، الله يرحم اللي سقطوا".







