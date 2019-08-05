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محافظ المنيا يكرم موظفين اجتازا برنامج إعداد القادة من الصف الثاني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:31 م
محافظ المنيا يكرم موظفين اجتازا برنامج إعداد القادة من الصف الثاني
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أحمد الخميسي
 
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كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كل من سعيد محمد أحمد، نائب رئيس مركز بنى مزار، وشعبان محمد عشري، مدير المركز التكنولوجي بالعدوة، حيث اجتازا برنامج إعداد القادة الخاص بتأهيل الصف الثاني من القيادات في المحليات وتنفيذ استراتيجية 2030. 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء حمدي ابو شناف مساعد مدير امن المنيا.

أكد المحافظ أن برنامج إعداد قيادات الصف الثاني هو خطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية واختيار القيادات والكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها، كما وجه المحافظ، بضرورة تدريب كوادر جديدة في المحافظة ونقل الخبرات التي حصلوا عليها الى قيادات جديدة.

ناقش المجلس عددا من البنود والتوجيهات كأعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم (64) لسنة 2019 الخاصة بتحديد العقارات التي تحتاج لتشطيب واجهاتها الخارجية.

كما ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1440 بالإضافة لكتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمتضمن متابعة تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية للمحافظة للعام المالى 20182019 وبيان اعتمادات الخطة والاستهداف الجغرافى للعام المالى 20192020.
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