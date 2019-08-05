الفائدة المخفضة.. "فخ جديد" يربك اقتصاد تركيا (فيديوجراف)

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65 في المئة في يوليو، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع، مما يعطل لفترة وجيزة اتجاها نزوليا من المتوقع أن يُستأنف في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.





ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، بلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9 في المئة. وارتفع التضخم مقارنة مع 15.72 في المئة في يونيو. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36 في المئة وهو معدل يقل أيضا عن المتوسط الذي كان متوقعا البالغ 1.6 في المئة.





وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25 في المئة في أكتوبر لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.





وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارا.



