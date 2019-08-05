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مدرب ذوب آهن: اليوم تعرفت على الاتحاد وستكون مباراة الاياب مختلفة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:30 م
مدرب ذوب آهن: اليوم تعرفت على الاتحاد وستكون مباراة الاياب مختلفة
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أميرة فطيم
 
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تحدث مدرب فريق ذوب آهن الإيراني، عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد؛ وهو اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد 2 ـ 1 في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب ذوب آهن في تصريحات عقب نهاية المباراة: "الاتحاد مختلف تماماً عن السابق، اليوم تعرفت على الفريق وطريقة اللعب".

وأضاف: "سيكون لقاء الإياب مختلف وسأضع التكتيك المناسب في هذه المباراة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الاياب بعد أسبوع في قطر ويحتاج الاتحاد للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

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