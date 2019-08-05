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تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:13 م
تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار
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علاء خليف
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد سيدخل في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء وهو ما يعقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلي أن باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد، كعقاب لبرشلونة على مفاوضاته مع اللاعب، خاصة أن رئيس النادي الفرنسي عرض النجم البرازيلي من قبل على رئيس الريال.

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