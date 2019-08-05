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عبد الرزاق حمد الله يحطم الأرقام القياسية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:21 م
عبد الرزاق حمد الله يحطم الأرقام القياسية
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محمد صلاح
 
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سجل منذ لحظات اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفًا لفريقه النصر السعودي في شباك فريق الوحدة الإماراتي ليمنح الفريق التقدم وبهذا الهدف يصل اللاعب لهدفه رقم 50 في مشواره القصير للغاية مع الفريق حيث شارك في 35 مباراة فقط سجل بها تلك الأهداف مما يبشر عن مهاجم بلدوزر بلغة كرة القدم وهذا ما يتوقعه الجميع للمهاجم الكبير.


وقد سجل اللاعب أهدافه الخمسين في كل المسابقات حيث لا يوجد مسابقة لم يسجل بها أهداف وجاءت أهدافه على النحو التالي : سجل في الدوري السعودي 34 هدفًا أما في بطولة كأس الملك فهد قد سجل 14 هدفًا وقد قام بالتسجيل في بطولة دوري أبطال آسيا وأحرز بها هدفين.


وقد فاز عبد الرزاق حمد الله بجائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بالإضافة إلى تحقيقه جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي أيضًا.

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