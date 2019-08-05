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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:18 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام
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أحمد مرعي
 
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أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيانا تعزي فيه عائلات ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت خارج معهد الأورام وسط القاهرة مساء أمس الأحد.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: تدين السفارة الأمريكية بشدة القتل الإرهابي المأساوي للمصريين خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية.

وأضافت: إننا نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب ونتقدم بتعازينا إلى أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
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