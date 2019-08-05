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خالد أبوبكر: "أمس كان يومًا سيئًا.. لكن لازم نشتغل"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:21 م
خالد أبوبكر: أمس كان يومًا سيئًا.. لكن لازم نشتغل
الإعلامي خالد أبو بكر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك حالة من الحزن خيمت على المجتمع المصري جراء وقوع حادث معهد الأورام، منوهًا بأننا نتعرض لحالة من "اللخبطة" عقب كل حادث إرهابي، مضيفًا: "اعذروا الناس اللي متلخبطة".

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين: "أرجوكم بلاش نجلد أنفسنا وقت الحادث، واتركوا المجال للتحقيقات"، مشيرًا إلى أن أمس كان يومًا سيئًا ولكن "لازم نشتغل"، منوهًا بأن هدف الإرهابي أن الحياة في مصر تقف.

وتابع، "مضيعوش دم اللي راحوا هدر، اوعوا نقع، إحنا كتير ومش بنخلص"، مؤكدا أن ثبات الشعب المصري هو مصدر قوتنا.
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