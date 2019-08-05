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عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي: نشكر دولة الإمارات لدعم الجنوب في تقرير مصيره

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:19 م
عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي: نشكر دولة الإمارات لدعم الجنوب في تقرير مصيره
رامي حسن بنان
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الشحات غريب
 
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قال عضو في المجلس الانتقالي الجنوبي "رامي حسن بنان" إن شعب الجنوب اليوم يقرر مصيره ، واتخذ قراره بطرد كافه الحكومه الممثله بحكومه الشرعيه وحزب الاصلاح.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأن القيادات الجنوبية أكدت أنها خلف الشعب وتطلباته في تقرير المصير ، واستعاد الدوله الجنوبيه كامل السياده.

وأشار بأنهم أكدوا اليوم في ساحه العروض الشعب والقياده أنه لا مكان لوجود الإرهاب.


وأضاف بأنه خلال هذين اليومين سيكون الرد القاسي للجماعات الإرهابية في الجنوب العربي.


وقال نشكر دوله الامارات بالدعم لشعب الجنوب في تقرير مصيره.

يذكر أنه احتشد المئات من مختلف المحافظات الجنوبية في ساحة العروض بالعاصمة عدن، بعد جريمتي الجلاء وشرطة الشيخ عثمان يوم الخميس وراح ضحيتها العميد منير اليافعي وعددا من الشهداء.

ووصل إلى ساحة العروض شخصيات قيادية في المقاومة الجنوبية وشخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي.
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المزيد عن: عدن رامي حسن بنان اليمن اخبار اليمن
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