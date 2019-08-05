سبورت: ريال مدريد ينقض على صفقة برشلونة

كشفت بعض الصحف الكتالونية أن نادي ريال مدريد سوف يتجه نحو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد سيدخل في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء وهو ما يعقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.





وأشارت الصحيفة إلي أن باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد، كعقاب لبرشلونة على مفاوضاته مع اللاعب، خاصة أن رئيس النادي الفرنسي عرض النجم البرازيلي من قبل على رئيس الريال.





وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تريد تسهيل مهمة انتقال نيمار إلى ريال مدريد من اجل ان يصرف الأخير نظره عن الفرنسي كيليان مبابي.



