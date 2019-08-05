رئيس القابضة للمياه: يشدد علي أهمية متابعة خطط الاحلال والتجديد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية متابعة خطط الاحلال والتجديد، والمد والتدعيم، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

وشدد، على أن تكون جودة مياه الشرب على رأس الأجندة اليومية لرؤساء الشركات، مع المتابعة الدقيقة لتقارير جودة المياه، ومتابعة منظومة المعامل بكل شركة.





جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة استعدادات الشركات التابعة بكل محافظة والحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة، والتوسع فى تركيب العدادات سابقة الدفع ومراجعة خطط الطوارئ أستعداداً لفترة الاجازات والاعيد .





وأكد، على أهمية التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، وتفعيل التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والاهتمام بحل كافة المشكلات التى تواجه أبناء دائرتهم، مع أهمية التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة الاستجابة ودراسة وبحث الشكاوى والانتهاء منها فى أسرع وقت.





وأشار،رئيس الشركة القابضة ، أنه تم تطوير المنظومة الأمنية للشركات التابعة وجعلها تواكب التطور التكنولوجى الأمنى من حيث أساليب التأمين وفقا للقواعد الفنية لنظم الأمن والحراسة الحديثة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.





وقال لواء عبد الرحيم أبو طالب مدير عام الأمن بالشركة القابضة، أنه تم المرور على جميع الشركات التابعة، وتقييمها وفقا لمجموع من الضوابط والاجراءات القياسية ، واسفرت المسابقة عن الاهتمام بتزويد ادارات الأمن بالشركات بالإمكانيات المتاحة لتأمين المنشآت، وتثقيف وتدريب الافراد وتوعيتهم بمهام وواجبات الخدمة، واستخدام كاميرات المراقبة فى التأمين.





كما سلم رسلان، شهادات تقدير للشركات الأكثر تميزا فى مجال تأمين مواقع المحطات والمنشآت، وهى (شركة مياه القاهرة- شركة صرف القاهرة- شركة مياه الجيزة- شركة مياه المنوفية - شركة مياه الاسكندرية) والتى تم تقيمها طبقا لمجموعة الضوابط والاجراءات القياسية التى وضعتها ادارة الأمن بالشركة القابضة.