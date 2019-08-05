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تامر أمين: أمريكا فيها قانون للاعتقال لمجرد الاشتباه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:03 م
تامر أمين: أمريكا فيها قانون للاعتقال لمجرد الاشتباه
تامر أمين
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الولايات المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان لديها قانون للاعتقال لمجرد الاشتباه، معقبًا: "يعني مجرد الأمن شاكك في سلوك فلان، يقوم بالقبض عليه".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "قانون الطوارئ في مصر، يروح يصيف في مارينا، قدام قانون الاعتقال في أمريكا لمجرد الاشتباه، نخلص على الإرهاب، وبعد كده نشوف حقوق الإنسان فين".

ولفت إلى أن هناك مجهود جبار في القصر العيني لعلاج مُصابي حادث معهد الأورام الإرهابي، لافتَا إلى أن كل أطقم الأطباء منذ الأمس يعملون على إسعاف المصابين على مدار الساعة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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