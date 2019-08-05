مدرب الهلال السعودي: معسكرنا كان ناجحًا للغاية

صرح المدير الفني لفريق الهلال السعودي الروماني رازفان لوشيسكو أن معسكر الفريق الأول كان ناجحًا للغاية ويرى أنه قد أتى بثماره وحقق أرباح عديدة وأزاد روح التجانس بين عناصر الفريق وبدأ حديثه قائلًا لقد أدينا أنا وفريق العمل معسكر ناجح بكل المقاييس وقد أكملنا واجبنا إلى أكثر درجة من المثالية.









وجاءت تلك التصريحات منذ قليل عبر المؤتمر الصحفي لمبارة دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا بين الموج الأزرق وفريق أهلي جدة السعودي في مباراة مرتقبة وكبيرة جدًا وخارج التوقعات.









ويرى المدير الفني لفريق الهلال السعودي الروماني رازفان لوشيسكو أن هو والجهاز المعاون قد خلقوا العديد من البدلاء القادرين على تعويض إصابة نجم الفريق محمد البريك حيث طمئن جماهير الفريق ووعدهم بموسم متميز.



