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بنى سويف يواجه سمسطا وديا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:59 م
بنى سويف يواجه سمسطا وديا
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محمد الحسيني
 
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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى إقامة مباراة ودية أمام مركز شباب سمسطا أحد الأندية الصاعدة لدورى القسم الثالث حديثا وذلك على ملعب الأسيوطى سبورت.

 

ويخوض بنى سويف المباراة بهدف الاطمئنان على جاهزية جميع صفوف الفريق وتجربة عدد من اللاعبين الأفارقة الذين يتم وضعهم تحت الاختبار.

 

على الجانب الآخر يأمل صالح مصطفى المدير الفنى الجديد لفريق سمسطا الاستفادة من المباراة أمام بنى سويف باعتبارها احتكاكا قويا أمام الفريق السويفى المنافس على الصعود للدورى الممتاز.

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