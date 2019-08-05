رد فعل أياكس على مفاوضات ريال مدريد مع دي بيك





أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي أياكس أمستردام لا يزال يريد الاعتماد على لاعبه فان دي بيك رغم مفاوضات ريال مدريد معه لضمه هذا الصيف.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن رغم تواصل دوني فان دي بيك مع ريال مدريد، إلا أن أياكس لا يزال يرغب في الاعتماد على لاعبه في المباريات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا يوم 6 و13 أغسطس.





ودخلت إدارة نادي ريال مدريد في مفاوضات مع دي بيك بعدما أصيب نجمه ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مباريات الفريق الودية.





ويرغب مسؤولو ريال مدريد في حسم بعض من الصفقات خلال الصيف الحالي ولذلك هناك مفاوضات قوية مع بول بوجبا وسط مانشستر يونايتد.





وتعاقدت إدارة ريال مدريد مع لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.



