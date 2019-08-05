سائق ميكروباص يكشف معلومة جديدة عن منفذ حادث معهد الأورام

Advertisements

قال أحد شهود العيان، بحادث انفجار معهد الأورام يعمل سائق ميكروباص، إن زميله تصادم مع سيارة موديل "كيا سيراتو"؛ لأن الأخير كان يسير عكس الاتجاه.



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين من داخل المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إن حادث التصادم نتج عنه انفجار مما أدى إلى وقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن منفذ العملية شاب أبيض البشرة.



وأوضح: "أنا وصاحبي كنا ماشين بعربتي الميكروباص لقينا أمامنا عربية سودة كيا سيراتو بدون لوحات معدنية ودخلت وجه في وجه مع عربية زميلي وانفجرت وأنا جريت".

