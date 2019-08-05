ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سائق ميكروباص يكشف معلومة جديدة عن منفذ حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:09 م
سائق ميكروباص يكشف معلومة جديدة عن منفذ حادث معهد الأورام
أحد شهود العيان
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال أحد شهود العيان، بحادث انفجار معهد الأورام يعمل سائق ميكروباص، إن زميله تصادم مع سيارة موديل "كيا سيراتو"؛ لأن الأخير كان يسير عكس الاتجاه.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين من داخل المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إن حادث التصادم نتج عنه انفجار مما أدى إلى وقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن منفذ العملية شاب أبيض البشرة.

وأوضح: "أنا وصاحبي كنا ماشين بعربتي الميكروباص لقينا أمامنا عربية سودة كيا سيراتو بدون لوحات معدنية ودخلت وجه في وجه مع عربية زميلي وانفجرت وأنا جريت".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
2
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
1
x
20:00
0
الوحدة - الإمارات