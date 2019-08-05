مختار نوح: جميع الجماعات الإرهابية يتلقوا تمويل من قطر وتركيا علنيا

قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن كتائب الردع التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تُعد الجناح المسلح للتنظيم وشكل من أشكال الانقسام، مثلها مثل التنظيم السري في جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن مثل هذه الكتائب تظهر كملحق بالجماعة أو بالتنظيم، ثم يحدث انشقاق وتنفصل عن الجماعة.





وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN، أن هناك أكثر من 42 إرهابي في سوريا نتيجة الانقسامات الداخلية للجماعات الإرهابية، ولكن الفكر والتوجه واحد، كما أن هناك 28 جماعة وفرقة إرهابية في ليبيا، مؤكدًا أن جميع الجماعات الإرهابية يتلقون تمويلات من دولتي قطر وتركيا.





وتابع: "الآن لم يصبح سرًا، الدعم الآن أصبح علنيًا، كنا زمان لو قولنا كده يقولوا فين الدليل انما دلوقتي بقى على المكشوف"، مؤكدًا أن قناة "الجزيرة" القطرية تقوم بنشر الشائعات لخدمة قطر وتركيا، وتقوم بمهاجمة الدولة المصرية بشكل علني.



