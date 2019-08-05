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عرض رسمي يقرب نجم البايرن من النصر السعودي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:58 م
عرض رسمي يقرب نجم البايرن من النصر السعودي
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كتبت: أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي النصر للتعاقد مع بلال ريبيري، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقلات الصيفية الحالية


وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا رسمي للاعب الفرنسي بلال ريبيري، بعد اتفاف وكيل أعمال اللاعب والنادي.


وأضافت الصحيفة أن ريبيري سينضم لنادي النصر خلال الفترة القادمة بعد اتفاق الطرفين؛ حيث سيتكفل النصر بدفع رواتب بلال فقط بعد انتهاء عقده مع البايرن.


وسجل ريبلاي مع البايرن 146، وصنع 210 آخرين، وحقق 9 بطولات دوري، و6 كأس.

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