إزالة 594 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة في الغربية (صور)

Advertisements

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين دون أي تميز بين المواطنين والعمل على إسترداد جميع أملاك الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة لإسترداد كافة التعديات على أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.



ففي هذا الشأن؛ قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 594 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 82551 م2 خلال أعمال الموجة 13 لإسترداد "حق الشعب".



حيث قام مركز طنطا بإزالة 49 حالة تعدى على مساحة 8860 م2 تمثلوا في إزالة (18 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 849 م2- 5 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 991 م2- 5 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 891 م2- 20حالة تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 4599 م2 – حالة تعدى على أملاك الطرق بمساحة 1530 م2).



كما قام حي أول طنطا بإزالة 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2012 م2تمثلوا في إزالة (6 حالات تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 303 م2 - 3 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 76 م2- حالة تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 103 م2- حالة تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 1530 م2). بينما قام حي ثاني طنطا بإزالة حالة تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55 م2.



أما مركز ومدينة المحلة الكبرى قام بإزالة 90 حالة تعدى على مساحة 8370 م2 تمثلوا في إزالة (71 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 5339 م2- 19 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 3031 م2).



وقام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 64 حالة تعدى بمساحة 7590 م2 تمثلوا في إزالة (57 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 2535 م2- 2 حالة تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 3561 م2- حالة تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 47 م2- 4 حالات تعدى على أملاك الطرق بمساحة 1447م2).



كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة 77 حالة تعدى على مساحة 7780 تضمنت إزالة (59 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 2238 م 2- 11 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 4013 م2- 6 حالات تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 1389 م2- حالة تعدى على أملاك الطرق بمساحة 140م2).



بينما أزال مركز ومدينة السنطة 52 حالة تعدى بمساحة 19146 م2 تضمنوا إزالة (40 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 15302 م2- 12 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 3844 م.2



وأزال أيضًا مركز ومدينة قطور 14 حالة تعدى على مساحة 3331 م2 تمثلوا في إزالة ( 4 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1046 م2- إزالة 3 حالات تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 188 م2- 7 حالات تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 2097 م2).



كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 51 حالة تعدى على مساحة 6790 م2 تضمنوا إزالة (33 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 2831 م2- 7 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1146 م2- 11 حالة تعدى على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 2813م2).



أما مركز ومدينة سمنود قام بإزالة 185 حالة تعدى على مساحة 18617 م2 تمثلوا في إزالة (150 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 14230م2- 35 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 4387 م2).



ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على إستمرارية حملات الإزالة على مستوى المحافظة حتى الوصول إلى هدفها وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وإستردادها.