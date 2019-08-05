"توفير أثاث للمنازل.. والتوعية بمخاطر الزواج المبكر".. أبرز مستجدات مبادرة "حياة كريمة"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في مارس الماضي، والتي تم تخصيص 103 مليارات جنية لها، وبلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعا تستفيد منها 624 قرية فى 16 محافظة لقرابة الـ 10 ملايين مواطن، وذلك فى إطار الاهتمام بهذه المبادرة.

وبمروركل يوم تستحدث المبادرة آليات جديدة لتنمية قرى الفقراء وتوفير وسائل رعاية لهم.

توفير أثاث للمنازل

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توفير أثاث للمنازل الموجودة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم توفير غرفتي نوم، ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، ومطبخ قطعتين، ومروحتين، وكنبتين بلدي بتكلفة إجمالية 32 ألف جنيه.

ونفى محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، قيام الأسرة بدفع أموال التأثيث البالغة 32 ألف جنيه، حيث يتم منحها للأسر بالمجان.

توعية المواطنين

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن المحافظات الأكثر فقرًا هي الأعلى في نسبة الخصوبة والإنجاب.

وأضاف "سعدة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" بالأمس، أن الزواج المبكر، وعمر الفتيات عند الزواج، والزواج العرفي من أهم العناصر المؤثرة في ذلك.

وأشار إلى أنه سيتم رفع وعي المواطنين عن طريق مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة.

722قرية

كما تستهدف المبادرة حالياً، تطوير 722 قرية فى المحافظات والبداية بالأكثر فقراً فى الصعيد، خلال عامى 2019 و 2020 وبتكلفة 1.14 مليار جنيه للمرحلة الأولى، كما أن أنشطة المبادرة تشمل فرص عمل، وحضّانات أطفال، وتطوير الوحدات الصحية، ووصل عدد المستفيدين إلى 6.6 مليون مواطن يستفيدون، وتم صرف 82 مليار جنيه لجودة الحياة وتحسين المعيشة بنمو 159%.

تطوير 48 قرية بالشرقية

وتعمل المبادرة حالياً، على تنمية الخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP ، لعدد ثلاث محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية بتكلفة 550مليون دولار لخدمة 155قرية لعدد سكان 833000 نسمة للقرى الملوثة لترعة السلام ومصرف حادوس واستفادت منه 48 قرية بمحافظة الشرقية بمد خدمة الصرف الصحى لهم بتكلفة تقديرية تقدر 3 مليار جنيه.